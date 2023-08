Válek slíbil analýzu o výrobě léků v Česku. Nikdo ji nedělá

Posílení výroby v Česku by mohlo do budoucna pomoct se zajištěním některých léků. Už před několika měsíci mluvili zástupci ministerstva zdravotnictví o tom, že k tomu vznikne sektorová analýza. Aby se vědělo, kolik farmaceutických firem v Česku vlastně je a jak by mohly své kapacity navýšit. Doteď ale firmy nikdo neoslovil a analýzu podle zjištění Práva nikdo nedělá.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek