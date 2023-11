Soudci zkusí zarazit snížení svých platů

Soudce Okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha, který se často kriticky vyjadřuje k dění v justici, varuje, že snížení platů může mít negativní důsledky. „Může se také stát, že se tím do jisté míry změní vnitřní postoj soudců či státních zástupců k fungování státu. Budou si pochopitelně stále muset plnit své zákonem stanovené povinnosti. Ale u mnohých z nich se může dostavit jistá nedůvěra zasetá nepředvídatelností či nestabilitou chování státu, aniž by bylo zapotřebí k tomu cokoli dále dodávat,“ upozornil ve svém blogu.

Jenže senátoři se nehodlají nároky soudců zabývat. „Pochybuji, že by to někdo navrhoval. V konsolidačním balíčku jsou daleko větší problémy. I soudci a soudkyně by měli žít se státem jako takovým. Opatření se týká nás, mělo by se týkat i jich,“ řekl Právu šéf nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.