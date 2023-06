Sociální demokracii povede dál Šmarda. Chce stranu vrátit do vlády

„Sociální demokracie má před sebou lepší budoucnost. Už ví, jaké nikdy nesmí opakovat chyby a ztratit důvěru českého národa. Děkuji všem, že jste dali najevo, že se SOCDEM vrací a Česká republika má velkou šanci na lepší budoucnost. Pojďme do toho,“ řekl po zvolení staronovým předsedou Šmarda.

Vydáno bylo 179 hlasovacích lístků, z toho tři byly neplatné. Šmarda zvítězil se 97 obdrženými hlasy. Na druhém místě skončil Lubomír Zaorálek s 58 hlasy a Břetislav Štefan dostal 20 hlasů.

Primárním cílem Sociální demokracie je podle Šmardy uspět v roce 2025 v parlamentních volbách a vrátit se zpět do Poslanecké sněmovny, odkud po volebním debaklu v roce 2021 strana po třiceti letech vypadla. „Naším úkolem je dostat nejstarší politickou stranu dostat zpět tam, kam patří,“ prohlásil staronový předseda strany.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Lubomír Zaorálek

ČSSD mění jméno i logo Domácí

„Prohráli jsme mnohé volby. To, že jsme prohráli nás stálo prestiž mnoha našich kvalitních lidí, ale to neznamená, že zůstaneme vězet v bahně. Musíme se z těchto proher poučit a najít v nich sílu pro naše budoucí vítězství. Pokud má sociální demokrat někdy vstoupit do vlády, tak nikdy chodem pro služebnictvo, ale pouze hlavním vchodem. Už nikdy nesmí být sociální demokrat ten, kdo jde do vlády po kolenou a nechá se ponižovat, ať už od pravice, oligarchů nebo kohokoliv. Musíme být hrdí,“ burcoval ve svém kandidátském projevu na sjezdu strany v Plzni Šmarda spolustraníky.

Strana se nyní v průzkumech veřejného mínění pohybuje pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Podle květnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by sociální demokraté získali 4,1 procenta hlasů.

Šmardu již před sjezdem vyzval dosavadní místopředseda strany a starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Obdržených 20 hlasů na vítezství nestačilo.

„Často se říkalo, že sociální demokracie neroste proto, že lidem v této zemi se vede dobře. Já se ptám, jak je možné, že když se lidem vede špatně, jak to, že sociální demokracie znovu neroste. Myslím si, že reagujeme pomaleji, než bychom měli. Mluvíme tišeji, než bych chtěl, a protože často řešíme více sebe než krize kolem nás. Budeme se muset všichni mnohem víc angažovat,“ prohlásil v kandidátském projevu Štefan.

Podle něj Sociální demokracii ubližují vnitrostranické spory a mělo by se to změnit. Současná čtyři procenta pro SOCDEM z průzkumů nejsou prý garancí, že strana by strana ve volbách uspěla a vrátil se do vlády. „Sociální demokraté by měli ukončit ty nesmyslné války, které vedeme mezi sebou. V pestrosti se můžete rozhádat, ale můžete se také spojit a nabízet lidem víc než ostatní. Musíme snít o spravedlivé společnosti pro Česko,“ dodal.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Břetislav Štefan

O post předsedy se na sjezdu přihlásil plamenně Zaorálek

Až na sjezdu se do boje o předsednický post přihlásil bývalý místopředseda a exministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek. Ten vystoupil s velmi kritickým a plamenným projevem, který mířil proti vládě, oligarchům, ale také nečinnosti strany, a mírně tak narušil poklidnou atmosféru sjezdu, kde se všichni navzájem nazývají „příteli“.

„Sociální demokracie buď půjde doleva, nebo půjde jinam. Jestli se něco nestane a nedostaneme osm či deset procent, tak nemáme šanci. Na tomto sjezdu se nedovídám, kde je strategie, která něco změní. Neplníme roli, kterou jako strana máme. Ve skutečnosti se nezastáváme lidí, protože ani nemluvíme o tom, co se tu děje. Jak to, že nám nevadí nabubřelost ODS a její obrovská arogance? Jestliže to nevadí nám, tak lidem vůbec nebude vadit, když nebudeme ve Sněmovně. Máme možná poslední šanci,“ hněval se ve svém projevu Zaorálek.

Delegáty však svou emotivní řečí neoslovil. Obdržel 58 hlasů z celkových 176.

Šmarda, který je také neuvolněným starostou Nového města na Moravě na Ždársku, vede ČSSD, nyní již Sociální demokracii, od prosince 2021, kdy v čele strany vystřídal pověřeného předsedu Romana Onderku. Ten vedení strany převzal dočasně poté, co po prohraných volbách na podzim odstoupil tehdejší předseda strany Jan Hamáček.

Nyní se bude volit zbytek vedení strany. Nominace mají stávající členové předsednictva. Na statutárního místopředsedu má nominace jen Igor Bruzl, na místopředsednické posty pak Daniela Ostrá, Martin Netolický, Karel Machovec a Břetislav Štefan, který neúspěšně kandidoval na předsedu.

Foto: Právo Michal Šmarda ukazuje na sjezdu nové logo.