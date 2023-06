ČSSD mění jméno i logo

„Dostali jsme od vás na sjezdu v Brně úkol, abychom po letech tápání, kdy jsme obraceli kormidlo tu doleva, tu doprava a střídali loga a barvy, jako by to bylo důležité, tak abychom tentokrát provedli skutečnou, promyšlenou a razantní změnu: jednou z definic šílenství je to, když pořád dokola opakujete ty samé chyby, s těmi samými lidmi a očekáváte rozdílný výsledek. Už takoví být nechceme,“ představil delegátům na sjezdu rebranding strany předseda Michal Šmarda.

Strana se dlouhá léta potýká s úbytkem voličů a tedy s klesajícími preferencemi, což vygradovalo v minulých parlamentních volbách v roce 2021, kdy se strana poprvé za třicet let do dolní komory parlamentu nedostala.

Primárním cílem Sociální demokracie je tedy uspět v roce 2025 v parlamentních volbách a vrátit se zpět do Poslanecké sněmovny. Strana se nyní v průzkumech veřejného mínění pohybuje pod pětiprocentní hranici potřebné pro vstup do Sněmovny, podle květnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by sociální demokraté získali 4,1 procenta hlasů. Důležité ale budou pro Sociální demokracii také volby do evropského parlamentu, jež se uskuteční příští rok, v těch minulých se totiž ČSSD do europarlamentu vůbec nedostalo.