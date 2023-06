Zaorálek: Vládní koalice není demokratická, ohrožuje zemi

Témata dnešního dílu: Řešil s policií, že podle jeho slov měly být nabídnuty peníze za hlas při volbě předsedy Rady ČT? A má pro to důkazy?

Jak dostat Sociální demokracii do Sněmovny?

Proč říká, že je vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nedemokratická?

Pane Zaorálku, na sjezdu jste vystoupil s kandidátským projevem. Sklidil jste na sociálních sítích vlnu pozitivních reakcí, na druhou stranu tam od vás zazněla celá řada velmi silných výroků. Jeden z nich byl k volbě předsedy Rady ČT, kde jste mluvil o telefonátu, ve kterém měl padnout návrh milionu korun za hlas. Jak jste to myslel?

To je vlastně jenom jedna historka. Byla tam ještě jedna.

Ano, k té druhé se ještě dostanu.

Smysl, proč jsem to říkal, je ale stejný. Problémem téhle země je, že pod povrchem politického života se skrývají významné pohyby, ze kterých je evidentní, že různé oligarchické skupiny sehrávají určitou roli.

Mně jde spíše o to vaše vyjádření. Všiml si ho již místopředseda Rady ČT Vlastimil Ježek, který ho označil za pivní blábol a vyzval vás, abyste řekl, kdo vám to řekl. Uděláte to?

Nemám mandát k tomu, abych to řekl. Ale to, že se to stalo, je jasné.

Naznačujete uplácení v Radě ČT. Řešil jste to s policií?

Neříkám, že se to stalo. Řekl jsem, že byly peníze nabídnuty. A z toho, co vím, tak to není poprvé. (…) Nemohu to ale řešit s policí, nemám důkazy. To nejsou totiž věci, které snadno doložíte. Je to jenom moje svědectví, které je založeno na mojí kredibilitě. A kdo mi nechce věřit, tak nemusí.

Můžete jako politik říkat takto silná vyjádření na adresu členů Rady ČT, když nemáte důkazy?

Mám povinnost to říkat. Každý, kdo mě zná, ví, že bych to neříkal, pokud bych to nevěděl jistě. A bez ohledu na to, že to nemohu dokázat, tak na to mohu poukázat.

Penzisté mají zaplatit za to, že se stát střelil do nohy. A máme tady pak jiné, kteří se tlačí mezi nejbohatší lidi na světě

Pak je to ale ten pivní blábol. A vaše kredibilita bude upadat.

Není, kromě jednoho vyjádření jsem dostal celou řadu dalších. A nikdo nic takového nepoužil.

Nebojíte se trestních oznámení na vás?

Na to jsem zvyklý. Dělal jsem soudy s panem (Zdeňkem) Bakalou, panem (Ivo) Rittigem…

A ty soudy vyhráváte, pane Zaorálku?

Člověk by to neměl říkat, když některé vede. Nemyslím ale, že bych někdy řekl něco, co bych si nebyl schopný obhájit, když by přišlo na soud. Zatím jsem nikdy neprohrál.

Půjdeme k tomu druhému výroku. Mluvil jste o prezidentovi Petru Pavlovi v souvislosti s debatou o zahraniční politice a energetice. Říkal jste: „Tak jsem se divil, že má vystupovat k energetice. Ptal jsem se proto pořadatele, a ten říkal, že je to požadavek hlavního sponzora, aby nám dal prachy. Tak říkám no dobře, ale jaký to má smysl? Prý ten člověk bude za čtyři pět let prezidentem, odpověděl.“ Tímhle zase naznačujete zmanipulovatelné volby.

Ne. Naznačuju, že nevíme všechno o pozadí toho, co se děje na politické scéně. Důvod, proč jsem o tom začal mluvit je, že jsme svědky vývoje, kdy se snižují příjmy domácností, klesá úroveň rodin s dětmi, zaměstnanců. Penzisté mají zaplatit za to, že se stát střelil do nohy. A máme tady pak jiné, kteří se tlačí mezi nejbohatší lidi na světě. A dokázali na této krizi vytřískat desítky, stovky miliard korun.

Copak to, co říkám, nikdo nevidí? Podívejte, ČEZ má rekordní zisky

O tom jste v proslovu také mluvil. Tedy, že energetické stropy domluvil na Úřadu vlády pan Zdeněk Zajíček s podnikateli Danielem Křetínským a Pavlem Tykačem. Tak zase, jak to víte?

Protože mi to říkají novináři. Slyšel jsem to opakovaně od několika lidí.

Doložil byste to?

Nepotřebuji to dokládat. Dávám to jako informaci, ať si to doloží další. Copak to, co říkám, nikdo nevidí? Podívejte, ČEZ má rekordní zisky.

Ano, o tom jsou data. O tom, jak se domlouvaly stropy, záznamy nejsou.

No a jak to asi vzniklo? Vznikl systém, který někomu přihrává desítky miliard do kapes. To je ukázka toho, že jsou stát, ministerstvo financí a premiér slabí. To je do nebe volající. Tohle nemusím dokazovat, to se nám děje před očima.

Pak ale můžete říkat cokoli, když to nemusíte dokazovat.

To není pravda, to, že klesá úroveň domácností a že pan Křetinský má zisk, je prokazatelné.

Není prokazatelné, jak se to domluvilo.

No to je jedno. Jde o to, že stát dělal politiku, díky které se oni k těmto penězům dostali. To nemá obdoby v Evropě.

Tak tedy ke klientelistickému kapitalismu. V projevu jste hřímal, jestli by nemělo sociální demokraty zajímat, že v klientelistickém kapitalismu skončila České republika druhá za Ruskem. Když se podíváme na pětici nejbohatších lidí, tak se to za posledních deset let moc nezměnilo. Nemělo vás to zajímat, už když jste byli ve vládě?

Měli jsme v tomto podnikat víc, měli jsme se více snažit. To, co vytýkám (šéfovi ANO) Andreji Babišovi je, že mluvil o boji s korupcí. On s tím moc neudělal. A teď přišla vláda, která se vymezovala vůči Andreji Babišovi, tak se čekalo, že přijde změna. A moc se také nezměnilo.

Seděl jste ve vládě s Andreje Babišem. Takže to jde i za vámi?

Vinu na sebe beru. My jsme v tom viděli svoji roli, snažili jsme se tomu zabránit.

Předminulý víkend jste měli tedy sjezd. Změnili jste název, logo. Měníte to dost často, berou to lidi ještě vážně?

To jsem tam také kritizoval. Vadilo mi, že to byl jeden z hlavních výstupů sjezdu. Mně připadá otázka loga marginální. Naše odpovědnost je reagovat na mizející pocit férovosti.

Vy jste tam mluvil i o tom, že buď půjde sociální demokracie doleva, nebo nepůjde vůbec. Co to znamená?

Jde o tu životní úroveň a příjmy domácností, které jdou dolů. Teď se řeší problém nedostatku peněz pro penzisty. Ti se totiž použili jako nástroj, kterým se má řešit to, co se vytvořilo, když se střelila ODS s hnutím ANO do nohy, jak snížili daně z příjmu fyzických osob. To, co se děje, jde proti elementárnímu pocitu spravedlnosti a ohrožuje to demokracii. Je paradox, že máme koalici demokratických stran. Jsem přesvědčen, že to není pravda.

To jsou, pane Zaorálku, zase trochu silná slova, když tvrdíte, že to není koalice demokratických stran.

Myslím, že jim nepatří ten přívlastek.

Demokratický?

Ano. Když se řeklo, že jsou to demokratické strany, tak se řeklo, že jsou na stráži demokracie. Oni ale nezápasí o demokracii. Ukazuje se, že jsou ministři i premiér slabí. A když přišla energetická krize, tak si nechali diktovat jinými, jak se to má řešit.

Jaký přívlastek byste použil?

Oni zemi ohrožují. Likvidují pocit spravedlnosti.

Abyste s tím jako sociální demokracie mohli něco dělat, musíte se dostat do Sněmovny. Povede se to předsedovi strany Michalu Šmardovi?

Sněmovna je hlavní aréna politické debaty v této zemi. Nelíbí se mi ale, že to má být to jediné. Tohle by neměl být jenom náš cíl.

Z toho ale zase plynou finance, které strana potřebuje.

Ano, ale kvůli tomu nám nikdo hlasy nedá. Musíme plnit to, co politická strana má. Musíme vysvětlovat to, co se nám děje před nosem. A jakou si představujeme cestu. Musí být vidět, že tomu rozumíme. A že jsme připraveni to napravit. To ostatní nám bude přidáno.

„Dneska cítím strašný hněv na to, co připustil. V celé řadě věcí mě nesmírně zklamal. Aspoň lidsky jsem si myslel, že je solidní.“ To jsou zase vaše slova na adresu premiéra Petra Fialy (ODS). Mluvil jste i o nabubřelosti a aroganci ODS.

To si myslím, že vidíme. Mluvil jsem o aroganci k občanům, že se nehájí jejich zájmy. Jde i o to, že se nevede dialog. Nevede se s partnery ani ve vládě samotné. Problém vlády není jenom v tom, jak se vzdaluje lidem, ale i jak ona sama je schopna se dohodnout.

Někteří namítají, že je těžké se v pětikoalici dohodnou a že je dobře, že se dohodnou alespoň na něčem.

To je umění politiky, které chceme po těch, které volíme.

Dohodli se na penzijní reformě, podle některých tedy jen na úpravě parametrů současného systému, nicméně za to byste ji pochválil? Protože vám se to nepovedlo.

To je zjednodušené. Bojoval jsem ve vládě za to, aby to, co předložila (exministryně práce a sociálních věcí – pozn. red.) Jana Maláčová, bylo zpracováno jako důchodová reforma.

Nepředstavili jste to.

Protože jsme to nedokázali přehlasovat. Maláčová to připravila a nedokázali jsme to přes vládu dostat. A když se dívám, co současná vláda teď připravuje, tak tam rezignuje na motivaci na šetření na důchod. Je to nástroj tak akorát pro finančníky, pro investiční bankéře. Vláda je tu na straně svých finančních poradců, instrument je tedy možná výhodný pro ně, ale ne pro lidi. Vláda je i zde ve vleku určité skupiny lidí.

To je ta tragédie, že je tak ideologicky zatvrzelá, že není schopná udělat ani kroky, které jí radí ekonomové

A úsporný balíček?

Není jasné, jak je velký. Nevíme, jak si představují škrty. Balíček neřeší, co je zásadní. Potřebujeme daňovou změnu. I OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – pozn. red.) nám doporučuje, abychom se od zdanění práce posunuli ke zdanění kapitálu či zdanění nemovitostí.

To ale nemůžete asi čekat od pravicové vlády.

To je ta tragédie, tedy že je tak ideologicky zatvrzelá, že není schopná udělat ani kroky, které jí radí ekonomové. Neposlouchá ani rady, které ji dává NERV. Od kolika ekonomů zaznělo, kolik problémů by vyřešilo, kdybychom se vrátili k době před zrušením superhrubé mzdy. Oni to ale z prestižních a ideologických důvodů neudělají. Připadá mi to smutné.

Na druhou stranu, zda toto chtějí voliči? Protože koalice má pohodlnou většinu ve Sněmovně, zatímco vy jste se tam nedostali.

To je pravda, voliči jsou ti, kteří mají poslední slovo. Mohu se stokrát zlobit a říkat, že je to nefér.

Dostanete se jako Sociální demokracie do Sněmovny?

Udělám proto všechno teď. To vás mohu ujistit. Ale, jak jste řekla, je to vůle lidí. Je to na nich.