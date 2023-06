Volfová vyfoukla soc.dem značku ČSSD

Vyplývá to z rejstříku politických stran a hnutí, který ve čtvrtek zveřejnil na svém facebooku bývalý vrcholný politik za soc.dem Michal Hašek.

„Drazí pozůstalí v Lidovém domě, jste opravdu parta k pohledání. Díky vašim hrátkám s názvem a logem nejstarší politické strany v ČR jste o ně ostudně přišli,“ glosoval to na sociálních sítích Hašek. „Je totálním výsměchem, že vám ČSSD vyfoukla Jana Volfová,“ dodal.

Lídry současné soc.dem, která se v posledních volbách nedostala do parlamentu a změnou názvu, značky a loga se snaží oslovit víc voličů, krok Volfové naštval.

„Celý život se vás někdo snaží okrást. Pikantní je, že jsou to pořád dokola stejní lidé,“ reagoval na Volfovou předseda soc.dem Michal Šmarda. „Myslím si, že tato akce je spíš hloupá než nebezpečná,“ dodal.

„Nebyl jsem ve vedení strany, když se o změně značky rozhodovalo. Upozorňoval jsem, že by se to mohlo stát. Bylo řečeno, že se učinily kroky, aby k tomu nedošlo. Nevím, jakým způsobem se to ošetřilo,“ řekl Právu místopředseda soc.dem Lubomír Zaorálek. „Nezbývá, než aby ta nová značka byla tak slavná, že se žádný volič nesplete,“ dodal.