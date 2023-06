Sobotní demonstraci v Brně kvůli úmrtí Roma zrušili

„Od začátku jsem měla cíl, že bych chtěla tu demonstraci šířit v poklidu. Chtěla jsem šířit, že to nebyla kolektivní vina, a aby byl případ spravedlivě vyšetřen. Akorát se toho chytili nesprávní lidé, kteří celou akci převrátili,“ stojí u svolavatelky akce na Facebooku.

„Bojím se toho, že kdyby se ta demonstrace uskutečnila, tak by pak vznikly fatální následky. Přišli by tam takoví lidé, že bychom to nebyli schopni uhlídat, a já se přece nemůžu a ani nechci ztotožňovat se šířením nenávisti,“ pokračovala Plachetková.