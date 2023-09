Smlouva ještě není, reaguje Fiala, že obrana bude za pronájem budovy platit třikrát víc než NKÚ

Informaci o tom, že se část resortu obrany má stěhovat na několik let do budovy Tokovo vlastněné skupinou CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka, jež se nachází na holešovickém břehu Vltavy, přinesl ve středu server Seznam Zprávy. Taktéž napsal, že resort s vlastníkem budovy již uzavřel smlouvu, přičemž nájemné má být 66,3 milionu korun ročně. To by bylo o téměř 50 milionů víc než platí ročně (cca 18 miliard) Nejvyšší kontrolní úřad, který doposud v budově v pronájmu sídlí, ale bude se přesouvat do vlastní budovy.

Cenu pronájmu i samotné uzavření smlouvy však ve čtvrtek rozporoval premiér Petr Fiala (ODS) i resort ve čtvrtek zveřejněné zprávy na svém webu. Podle slov premiéra pronesených na plénu Poslanecké sněmovny resort s vlastníkem stále dojednává podmínky, včetně ceny nájemného.

„Cena pronájmu, která se objevila v médiích, není cenou dohodnutou jakoukoliv smlouvou. Nadále probíhá vyjednávání o podmínkách smlouvy, včetně cenových parametrů a výše nájmu by měla zohledňovat mimo jiné i nutné stavební úpravy,“ prohlásil premiér v odpovědi na interpelaci poslance SPD Zdeňka Kettnera věnující se danému tématu.

Obrana zrušila tendr na lehká útočná vozidla pro výsadkáře

Podobně se vyjádřilo i ministerstvo. „O výši a podmínkách nájmu probíhá vyjednávání s vlastníkem objektu tak, aby byly pro MO vyjednány ty nejvýhodnější podmínky, které budou odpovídat cenové hladině v dané lokalitě,“ stojí ve zprávě, v níž se současně ohradilo proti porovnávání ceny pronájmů s NKÚ, který smlouvu uzavřel před deseti lety, kdy byla na nemovitostním trhu jiná situace. Obrana vyžaduje asi o třetinu větší plochu než NKÚ a stavební úpravy objektu.

Ministerstvo uvedlo, že při uzavírání smlouvy bude vycházet i ze znaleckých posudků na cenu pronájmu v dané lokalitě. Že se stále jedná, Novinkám potvrdil i mluvčí CPI Jakub Velen.

Faktem nicméně zůstává, že ministerstvo plánuje v letech 2028-2031 zrekonstruovat svou budovu, která byla postavena v roce 1924, a kvůli absenci potřebných oprav již vyžaduje generální rekonstrukci. O potřebě rozsáhlé rekonstrukce, a tedy i nutnosti přestěhovat stovky zaměstnanců jinam, se vědělo roky. „Stav je pro zaměstnance značně rizikový, a proto se musí neprodleně řešit,“ uvedlo ministerstvo. Rekonstrukce by měla vyjít na zhruba pět miliard. Proč se zaměstnanci mají začít stěhovat už příští rok, když se začátek oprav plánuje na rok 2028, je nejasné.

Fiala i resort při výběru budovy Tokovo argumentují tím, že potřebuje objekt pro více než 800 zaměstnanců o ploše 12 až 13 tisíc metrů čtverečních s dostatečným bezpečnostním a komunikačním zajištění, tak aby bylo možné mimo jiné pracovat s utajovanými informacemi. Stát prý žádný takový vyhovující objekt nemá.

Foto: Pavel Křemen, Ministerstvo obrany Budova ministerstva obrany je v havarijním stavu

„V první fázi byl osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak to má být, ten sdělil ministerstvu, že žádné takové kapacity nemá k dispozici a informoval resort o budově Tokovo, kde bude končit pronájem NKÚ. Následně byl proveden průzkum trhu oslovením realitních společností a ta nabídka na pronájem budovy Tokovo vyšla ve všech ohledech jako nejvýhodnější, a proto byla s majitelem zahájena jednání o podmínkách pronájmu,“ popsal postup ministerstva ve Sněmovně premiér.

Poslanec SPD: Co počkat až bude lepší ekonomická situace?

Poslanec SPD Kettner ve čtvrtek v návaznosti záměr nákladného pronájmu budovy pro ministerstvo obrany připomněl vládě její závazek šetřit kvůli vysokým schodkům rozpočtu a navrhnul Fialovi odložení rekonstrukce.

„Pane premiére, vám jsou vlastní gesta, tak co udělat praktické gesto, a pokud téměř sto let ta budova vydržela stát, tak si počkat jeden, dva, tři roky na lepší ekonomickou situaci a rekonstrukci odložit, až na to budeme mít?“ reagoval na Kettner.

Fiala to však odmítl s tím, že čekat by bylo nehospodárné. „Okamžik si nelze vybírat, pokud se části budovy dostávají do havarijního stavu, tak je třeba jednat. Nemyslím si, že je úplně hospodárné na něco čekat. O žádné nehospodárnosti tu nemůže být řeč, naopak ministerstvo v této věci postupuje velmi odpovědně,“ uzavřel debatu Fiala.