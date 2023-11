Školník v Českých Budějovicích musí vystačit s 25 tisíci hrubého

Podle něho chce vláda šetřit na špatné příjmové skupině. „Měla by to být asi dvě procenta z platu, což je u mě pětistovka. I s příplatky mám dvacet tisíc čistého, takže by se to asi nechalo překousnout. Ale vzhledem k tomu, že ve státním rozpočtu scházejí stovky miliard, tak politici chtějí šetřit na špatné příjmové skupině. Nepedagogičtí pracovníci, to bude vzhledem k výši platů kapka v moři,“ je přesvědčený Novotný.