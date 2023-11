Školička ve Lhotě stávku podpořila, nechtěli nechat rodiče ve štychu

Základní školu v Dolní Lhotě navštěvuje 48 dětí prvního stupně. Kuriózní je, že spadá organizačně pod ZŠ Salmova v Blansku, kterou navštěvuje 470 dětí a patří k největším ve městě. Ta zůstala v pondělí uzavřená. „Kolegyně se s obyvateli Dolní Lhoty dohodly, že budou učit, přestože stávku podporují. Domluvili se mezi sebou, což plně respektuji,“ řekl ředitel ZŠ Salmova Josef Škvařil, který řídí i její odloučené pracoviště, tedy ZŠ Dolní Lhota.

Do ní v pondělí ráno nastoupilo s Andreou Babkovou šest učitelek, vychovatelka a asistentka pedagoga. Změna byla jediná; místo obědů dostaly svačinky. Mnohé z učitelek učily, přestože doma měly děti kvůli stávce. „Musí se o sebe postarat samy. Starší dohlédnou na mladší. To se prostě nedá nic dělat. Oni jsou šikovní,“ uvedla před zahájením s úsměvem Babková. Nejstaršího potomka má na vysoké, dalším je 18, 16 a 15 let, nejmladší chodí do druhé třídy.

Děti v Litvínově chtěly do školy, i když nemusely

Původně se osm ze 48 dětí z Dolní Lhoty omluvilo z pondělní výuky. Jenže šest z nich pak dospělo k závěru, že ve škole to bude přece jen lepší než doma, a nakonec je ráno rodiče přivezli na výuku. Každého z nich čekalo na vstupních dveřích upozornění, že pracovníci ZŠ Dolní Lhota stávku plně podporují. Mnozí z rodičů to berou tak, že se touto akcí „rozhoduje o budoucnosti školství v Česku“, jsou ale současně rádi, že nemuseli shánět hlídání.

Na svoji školu nedají dopustit

„Já stávku podporuji, ale samozřejmě, že je bezva, že naše škola funguje. Ze strany paní učitelek je to velmi vstřícný krok. Máme prostě školu rodinného typu a jsme rádi, že to takto máme. Přiznám se, že jsem vystudovaný pedagog, takže se stávkujícími souzním,“ řekla Kristýna Králová, která ráno přivezla do školy dva syny. Jeden je prvňáček, další třeťák.

Do paradoxní situace se dostal v pondělí předseda občanské aktivity Dolní Lhota Martin Doležel. Starší dcera, která chodí do sedmé třídy, a to do ZŠ Salmova přímo v Blansku, zůstala totiž kvůli stávce doma. Mladší navštěvuje první stupeň, a vyrazila proto do školy. „Naši školičku si moc chválíme. Domluva s učitelkami je výborná, jsme rádi, že škola funguje. Vnímám to, že se stávka koná, ale žádný názor na ani nemám,“ uvedl Doležel.

Na jižní Moravě se rozhodlo zapojit do stávky okolo 650 mateřských, základních a středních škol, což je přes 70 procent těchto zařízení v regionu. Celkem 520 bylo uzavřeno zcela. „Stávka je jediná možnost, jak můžeme upozornit na to, že naše školství je ve vážné krizi,“ uvedla předsedkyně jihomoravských školských odborů Anděla Zbořilová.