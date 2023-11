Stávkují tisíce škol. Mnohé jsou zavřené, další omezily provoz

V Královéhradeckém kraji se zapojilo 40 ze 72 krajských školských příspěvkových organizací. „Konkrétně by se mělo jednat o zhruba 1800 zaměstnanců, zapojených do stávky. Mnoho organizací stávku podporuje, ale aktivně se nezapojí. Například dětské domovy v kraji provoz neomezily,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

„Jsem rád, že mohu dát dítě do školy, i když alternativní řešení bych také našel,“ řekl Novinkám Petr Kunš, který ke škole doprovodil druháka Petra. Stávka je podle složitá pro všechny, bere ji však jako relevantní řešení. „Myslím, že vláda by se měla soustředit více na nás než na zahraničí, důležití jsou obyvatelé České republiky,“ podotkl.

Jindřich Reiser přivedl prvňačku Haničku. „Starší syn je doma, ale je pro mne velmi dobré, že alespoň ji mohu dát do školy,“ sdělil. „Přiznám se, že přesně nevím, za co školy vlastně stávkují, zatím jsem žádné vyjádření neslyšel. Prý kvůli penězům, ale nevím, zda je to kvůli mzdám nebo kvůli tomu, kolik peněz jde do školství,“ dodal.