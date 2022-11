Skočil z mostu do řeky a zachránil topící se dvouletou holčičku. Teď dostal Cenu Michala Velíška

Holčička vypadla z okna domu, který stojí přímo u řeky Chrudimky, a začala se topit. Ve stejné době šel Jirout se svým čtyřletým synem přes most do banky. Zastavil kolemjedoucí auto a řidiči dal svůj mobilní telefon, aby zavolal tísňovou linku a pohlídal mu dítě. Pak skočil ze zhruba pětimetrového mostku do řeky. Batole vytáhl a poskytl mu první pomoc.