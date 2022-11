Budou medaile. Senátorky chtějí ocenění za věrnost v manželství

Řešit by to měli senátoři na nově vzniklém podvýboru pro rodinu, který se má sejít za dva týdny. A vedle organizačních věcí má na programu pouze jeden bod – návrh na novou Cenu Senátu za věrnost pro manželské páry.

Kritériem, které by určilo, kdo cenu dostane, by pak mohly být roky, po které spolu páry vydržely. Získat by mohly zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili, podle toho, zda spolu žily v manželství 50, 60 nebo 70 let.