Očima Saši Mitrofanova: Parta senátorky Chalánkové

Vejboři vedení předsedkyní se pohnuli k východu. Přitočila se ke mně fešná blondýna a zašeptala: „Milánku, víte ale, že sex v manželství je povinný? No jen jestli, když se na vás takhle koukám… My to jenom budeme kontrolovat prostřednictvím kamer. A jestli budete hodnej, dostanete odměnu za věrnost… Jakou? To nepovím, milánku… A jestlipak taky víte, že sexuální obtěžování je přirozená věc?“ Její ruka se pomalu přibližovala k mému rozkroku… a pak jsem se celý schvácený probudil.