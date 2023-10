Senátoři vyvraceli mýty o Istanbulské úmluvě

Senátoři i odborníci poukazovali na to, že přijetí úmluvy bude signálem, že Česko myslí boj proti násilí páchanému na ženách, dětech či seniorech vážně a upozorňovali na to, že dokument nemůže zasahovat do českého právního řádu. „Když budeme mít schválenou Istanbulskou úmluvu, nepostavíme víc dálnic, dokonce ani nezlevní pivo. Ale vyšleme signál obětem násilí v době, kdy násilníci u nás chodí od soudů s podmínkami a naprosto směšnými finančními tresty,“ uvedla senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL), předsedkyně senátního sociálního výboru, který diskuzi pořádal.

„Opakovaně čtu, že úmluva by zaváděla genderovou ideologii do škol a snaží se definovat třetí pohlaví. Jsem chemik a ne sociolog, ale gender je zavedený pojem,“ řekl Drahoš, který střílel i do vlastních řad. „Zaráží mě spekulace typu, že by po ratifikaci úmluvy soud prohlásil velikonoční pomlázku za protiprávní. Pokud vím, u nás nemáme zvykové právo,“ vysmál se spekulaci, kterou šířil senátor Zdeněk Hraba (dříve STAN, dnes nestraník v klubu ODS). „V žádné zemi není tato úmluva problém, jen Erdoganovo Turecko její ratifikaci zrušilo. S tímhle režimem se snad nemusíme srovnávat,“ řekl Drahoš. Vyloučil také, že by Istanbulská úmluva vedla k prolomení advokátní mlčenlivosti, jak se obávala nezávislá senátorka Daniela Kovářová.