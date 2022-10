Senátoři se loučili u divočáka

Jiří Ciencala (za OSN) pozval kolegy na pokrmy z beskydského divočáka. „Každý si můžete k tomu objednat, co chcete k pití. Drinky, víno, pivo, tak jak jsme my doma u nás v Beskydech a ve Slezsku zvyklí,“ vyzval od řečnického pultu.

Emotivní byl poslední den pro Šárku Jelínkovou (KDU-ČSL). „Za těch šest let plnil Senát přesně tu roli, kterou jsem očekávala. Byl pevnou kotvou v nejistých dobách, byl ochráncem demokracie a ústavnosti a v mnoha případech i opravářem zákonů, které nám chodily ze Sněmovny,“ uvedla. Vrátit by se chtěla do sociální sféry, nějaké nabídky prý už má.