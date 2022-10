Senátoři stíhají řídit města i léčit

Není výjimkou, že řada z nich má vícero volených funkcí. Do zastupitelstva obce nebo kraje bylo zvoleno přes 40 z nynějších 81 senátorů. Většina v tom problém nevidí, naopak tvrdí, že jsou blíž reálnému životu a lokálním problémům.

„Dá se říct, že to voliči akceptují. Je vidět, že jim dává smysl, když kandidát deklaruje, že jeho zvolení bude mít přínos pro obec,“ řekl Právu politolog Petr Jüptner.

Kumulace mandátů je podle něj pro Česko typická. Funkce senátora či poslance se obvykle spojuje s vedoucí funkcí ve větších městech. Např. senátor Tomáš Jirsa (ODS), který letos obhájil mandát počtvrté, je starostou Hluboké nad Vltavou už od 90. let. Podobně dosavadní místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS), který zvítězil počtvrté a podílí se od roku 2010 na vedení Králova Dvora.

„Výhoda je, že jste tváří v tvář realitě, které čelí přes šest tisíc obcí této země, můžete sledovat, na co naráží legislativa i chod obcí, a to pak promítat do zákonodárné činnosti,“ řekl Právu Oberfalzer.