Senátoři překvapili, všichni tři soudci navržení Pavlem do ÚS jsou velmi kompetentní, míní Kysela

Překvapilo. Měl jsem za to, že ta první trojice je složená z velmi kompetentních a široce známých kandidátů, kteří nejsou spojeni s žádnými skandály a pochybnostmi. Neměl jsem pocit, že by měli narazit.

A nevypovídá to nic o tom, jak bude vypadat další desítka. Budou se zohledňovat kritéria, o kterých byla opakovaně řeč. Souvisejí s profesemi, odborností, zastoupením mužů a žen a tak podobně. Říct u první trojice, že už teď je jasné, že to není ono, mi připadá dost předčasné.

To nevím. Za tím může být řada věcí. Výbor začal jednáním s profesorem Wintrem. Akademik hluboce ponořený do ústavního práva napsal učebnici, průběžně komentuje judikaturu ÚS. Ve srovnání s jeho skvělým výkonem nemuseli další působit tak skvěle.

V Senátu vystoupí i prezident republiky. Divil bych se, kdyby se výsledek výboru replikoval, ale je to samozřejmě významná věc. Nevím, jak to uchopit. Jako výtku? Apel? Aby to byla výtka, tak bychom museli tušit, co bylo špatně. A pokud apel, tak na co? Je obtížné ze strany kandidátů i prezidenta toto interpretovat.