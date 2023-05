Senátor Goláň: Jsme pod tlakem, ale nechci jednobarevný ÚS

Senát bude za dva týdny hlasovat o nominantech na ústavní soudce, a to o Josefu Baxovi, Janu Wintrovi a Daniele Zemanové. Po jednání prezidenta se zástupci senátorů na konci dubna to vypadalo, že nominanty vaše komora hladce schválí. Bude to tak?

Setkání s panem prezidentem bylo velmi pozitivní. Naslouchal našim připomínkám. Budeme vzájemně komunikovat, aniž bychom si museli věci vzkazovat přes média. Ale stále trvá má výtka k první nominaci, že není pestrá.

Připadá mi, že je na nás na senátory vytvářen tlak, abychom návrhy schválili. Senátor musí hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Volba je tajná. Sám mám výhrady k panu doktoru Baxovi. Setkal jsem se s ním a všechny jsem mu řekl osobně.

Jaké výhrady?

To nechci ventilovat přes noviny. Sdělil jsem mu je otevřeně mezi čtyřma očima.

O Baxovi se hovoří jako o příštím předsedovi ÚS. To také hraje roli?

Ano, hraje. Ale pan Baxa mi řekl, že tuto ambici vůbec nemá. Je neoddiskutovatelné, že pan Baxa byl 15 let předsedou Nejvyššího správního soudu, vedl ten soud správně a prakticky ho celý postavil. Ty momenty, co mu vytýkám, se týkají spíš jeho právně-politických aktivit.

Co by se stalo, pokud by ústavní soudci nebyli zvoleni pestře?

Když bude Ústavní soud vybrán jednobarevně, a ta první nominace je jednobarevná, tak se může stát dalším mocenským centrem. Soudci jsou jmenováni na deset let. Nejsou odvolatelní. Na deset let by nám tu mohl vzniknout nový institut, na který nejsme zvyklí a který by mohl blokovat cokoliv. Je to krajní varianta, ale mám strach, aby byl soud pestrý a abychom zvolili správně.

Nominanty vybíral prezidentův panel odborníků. Nevybral správně?

Pan prezident řekl, že se neorientuje v právní oblasti, a proto si vybral ty členy panelu. Ale jaká byla k jejich výběru kritéria? Já si nemyslím, že by měl někdo jiný než pan prezident rozhodovat o tom, kdo na ÚS půjde.

Co jste myslel tlakem na senátory?

Tlak ze strany poradců prezidenta, tlak na nás vyvíjejí i některá média. Celá odpovědnost leží na ústavně-právním výboru a Senátu. Když nám prezident nominuje špatné kandidáty a my je zvolíme, tak to padne na nás.

Deník N napsal, že se snažíte senátory proti Baxovi postavit. Je to pravda?

Vůbec ne! Úplně standardně se o tom se senátory bavíme. Celou situaci Deník N popisuje jako souboj dobra a zla, ale tak to vůbec není. Já za nikým nechodím, senátoři chodí za mnou, protože vědí, že se tomu půl roku věnuji. ODS jako strana to neřeší. Nejsem spojen s žádnými strukturami. Nechápu, proč na mě novináři takhle zaútočili. Jako by se snažili dehonestovat mou osobu.

Radíte se o rozhodnutí nad nominanty prý i s Marií Benešovou, bývalou ministryní a poradkyní Miloše Zemana…

Já se radil s bývalými ministry spravedlnosti i se současným ministrem Pavlem Blažkem (ODS). Marie Benešová se mnou měla telefonický hovor. Mluvil jsem i s Markem Nespalou (bývalý advokát Zemana). Nevím, proč Deník N řeší zrovna tato dvě jména z padesáti těch, se kterými jsem o tom hovořil. Mám obavu, abychom rozhodli spravedlivě. Proto chci znát názor všech.

Z vašich slov chápu, že pro Baxu asi hlasovat nebudete. A co ostatní senátoři?

To netuším. Neobcházím senátory.

Pokud nebudou nominanti do ÚS zvoleni, tak budou soudci chybět. Nezpůsobí to problémy?

Ti soudci, co na ÚS skončili, už neměli případy, nemají co předávat. Chod ÚS to nenaruší. Důležitější je kvalita a konsenzus než rychlost nominace.