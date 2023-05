Senát schválil odpuštění úroků u daňových nedoplatků

„Je to jednorázová záležitost. V návaznosti na zkušenosti z milostivých let to prodlužujeme od 1. července do 30. listopadu. Dluh se musí zaplatit do poslední koruny. Bude možné institut využít, když dluh bude České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) uhrazen do 30. listopadu. Tím dobrodiním bude odpuštění úroku z prodlení, penále a dalšího příslušenství,“ popsal normu předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.