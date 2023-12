Secesní sály hlavního nádraží opravili do stavu před 120 lety. Stálo to 304 milionů

„Dokázali jsme, že neumíme jen koleje a troleje, ale že si umíme něčeho vážit,“ uvedl šéf Správy železnic Jiří Svoboda. Správa železnic podle Svobody nyní hledá nájemce nové kavárny. O provozu všech opravených prostor chce mít jasno do konce pololetí příštího roku. Ve sloupovém sále se podle Kupky nabízí vznik lounge, čekárny, pro mezinárodní cestující.

Obnova severní části interiérů Fantovy budovy je podle šéfa Národního technického muzea Karla Ksandra příkladem, jak má fungovat dohled památkové péče nad restaurováním. „Netváří se to, jako by to bylo namalované včera,“ zhodnotil provedení Ksandr. Připomněl také, že Fantova budova měla na mále za třetí říše, protože její šéfarchitekt Albert Speer prohlásil, „že něco tak ošklivého, jako je tato secese, v životě neviděl“.