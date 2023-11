Hlavní nádraží promění dřevěná střešní konstrukce

Prostor před pražským hlavním nádražím získá novou podobu a v budoucnu tam vyroste dřevěná konstrukce navržená dánským studiem Henning Larsen Architects. Parkem před nádražím by měly projíždět tramvaje a celý prostor by měl projít zásadní proměnou. Ta by měla podle plánů začít v roce 2028. Vítězný návrh v pondělí večer představili architekti, zástupci Prahy a Správy železnic.

Foto: Prahy města hlavního rozvoje a plánování Institut, ČTK Před pražským hlavním nádražím v budoucnu vznikne dřevěná střešní konstrukce, která propojí odbavovací halu, Vrchlického sady a plánovanou novou tramvajovou zastávku.