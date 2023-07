Schillerová: Úspory na dotacích budu hlídat jako čert

Sněmovna začala projednávat konsolidační balíček. Podle vás v něm vláda málo šetří a příjmy chce zvýšit na daních. Jak byste tedy veřejné finance ozdravili vy?

Já tomu říkám daňový balíček. Vláda slíbila, že dvě třetiny uspoří na výdajích a třetinu získá zvýšením daní. Když zvýšením daní získá podle materiálu 73 miliard, tak na úsporách by mělo být 146 miliard. A já se ptám, kde jsou? Nemají jedinou úsporu. Kde mají těch slíbených 54,4 miliardy na dotacích? Já to budu hlídat jako čert. V návrhu rozpočtu nemají nic. Jsou to pouhé lži.

Že bychom mohli být ve vládě s SPD? To vylučuju

Celkově má balíček v příštích dvou letech vylepšit hospodaření státu o 150 miliard korun. Proč myslíte, že se škrtat v dotacích nakonec nebude?

Uvidíme. Rozpočet na příští rok jsme ještě neviděli. Mělo by se tam škrtat hlavně ve školství, asi 30 miliard korun, 18,5 miliardy ve zdravotnictví, 12 miliard na ministerstvu pro místní rozvoj atd.

Nikdo neví nic, je to jeden velký chaos. Zatím vláda ušetřila v jediném výdaji, to jsou důchody. Důchodci jsou skupina lidí, která vládu nezajímá.

Stanjura: Do konce léta navrhnu škrty 15 až 20 miliard

A jak byste tedy schodek státního rozpočtu řešili vy?

Nacházíme se v recesi a zvyšování daní je to nejhorší, co se může stát. Samo ministerstvo financí ve zprávě RIA k balíčku uvedlo, že balíček může vést k propadu hospodářského růstu, ke zvýšení nezaměstnanosti, narušení sociálního smíru a ohrožení kredibility ČR. Nenajdete skupinu, kterou by balíček nepostihl.

My také máme připravenou konsolidaci veřejných financí. Ale hlavně se musí nastartovat hospodářský růst. Vždyť jsme v recesi.

Jak?

Investicemi. Do dopravní infrastruktury, do nemocnic, do škol. To se nesmí zastavit. Ale k tomu potřebujete peníze. A tato vláda ekonomiku škrtí.

Shodujeme se s vládou v potřebě snižovat strukturální deficit. Ale my nikdy neslibovali, že to uděláme za rok nebo za dva. Náš plán je snižovat strukturální deficit o půl procentního bodu HDP, což bude příští rok asi 50 miliard. Souhlasíme s opatřením, aby se zvýšily spotřební daně na závislosti, na tabákové výrobky, alkohol, hazard.

Měly by se důsledně zdanit globální firmy, které tu podnikají v IT technologiích a přes deset let neplatí daně, protože mají virtuální sídlo. Šetřit se musí na rušení agend, digitalizaci. To je jediná cesta. Naše vláda zrušila daň z nabytí nemovitých věcí a díky tomu se ušetřilo 600 úředníků.

Větší investice by zase udělaly ještě větší díru v rozpočtu, kterou těžko zalepíte jen větším zdaněním tabáku a hazardu.

Ale větší investice vám také přinesou větší hospodářský růst. Podívejte se do Polska, jak nakopli infrastrukturu. Tady se neděje nic, jen zmatek a chaos.

Ještě jiné věci, krom většího zdanění závislostí, v konsolidačním balíčku podporujete?

Daně z hazardu. Možná zvážíme, že navrhneme ještě i vyšší zdanění. Budeme se o tom bavit. (Vláda navrhuje, aby kasina platila místo 23 procent 30 procent – pozn. red.)

Co říkáte na změny v DPH? Nově má být 12 a 21 procent, nulová DPH na knihy.

Je to obrovský omyl. Měli to nechat tak, jak to je. Dnes máme sazby 21, 15 a 10 procent a oni udělají 21, 12 a 0. Většina položek půjde do vyšší sazby, vodné stočné, teplo atd. A potraviny půjdou z 15 procent na 12. Co se stane? Všechny položky, u kterých se DPH zvýší, zdraží a potravinám zůstanou ceny stejné, akorát si producenti a řetězce přijdou na větší marži.

Foto: Petr Horník, Právo Alena Schillerová na schůzi Sněmovny

Knihkupci už to ostatně i řekli. DPH půjde na nulu a oni oznámili, že prostor pro nižší ceny není. A tak to bude všude. Ve finále bude na celé DPH stát v minusu a lidem zdraží život, pan ministr financí je absolutně mimo.

n DPH na noviny má být 21 procent, vláda však možná nakonec přikročí ke změně a zařadí je do 12 procent…

Je to další nesmysl. Já určitě navrhnu, abychom jako ANO podpořili dát noviny do sazby 12 procent jako časopisy. Ale nemáme většinu.

Pokud pan ministr sáhne do investic, tak je to skandál

S čím dalším byste na místě Stanjury přišla?

Určitě bych neslíbila, že srazíme deficit za rok nebo za dva. Pan Stanjura dělá jenom marketingové rozpočty plné účetních triků. Když po roce a půl přišel na rozpočtový výbor, bylo to snad to nejtrapnější, co jsem zažila.

Letos chce udržet schodek 295 miliard korun, do konce roku ale musí ušetřit ještě 20 miliard korun. Je to reálné?

Podle pana ministra je už teď minus 26,1 miliardy oproti rozpočtu, který schválila Sněmovna. On počítá se 40 miliardami z evropských peněz, které jsou ale velmi ohroženy. 20 miliard korun z Národního plánu obnovy nedostaneme, to už je jisté. To už jsme v minusu 46,1. A dalších 20 mi­liard je sporných. Takže buď budeme v minusu skoro 50 miliard, nebo 70 miliard.

Úspory až 20 miliard se do konce roku nepodaří?

Jako bývalá ministryně financí si neumím představit, že by se podařilo v polovině roku seškrtat na provozu a na platech okolo 20 miliard. Budu to velmi pečlivě sledovat. Pokud pan ministr sáhne do investic, tak je to skandál.

Stanjura: Je velká šance udržet plánovaný schodek rozpočtu

A kde byste tedy škrtala vy?

Já bych hlavně nesestavila takový rozpočet, vylhaný, plný účetních triků. Příjmy státu pořád rostou, protože vláda nezaškrtila inflaci. Podle mě záměrně. Z toho je obviňuji.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se vládě podařilo inflaci snížit…

To mi nepřipomínejte, nebo se rozčílím. Pan premiér neustále říkal, že za inflaci může někdo jiný. Nejdřív za ni mohl Babiš, potom Putin, potom ČNB. Dával od ní ruce pryč. A teď svolá tiskovou konferenci a tvrdí, že inflace 9,7 procenta je úspěch? Že mu není hanba! Loni byla inflace ve stejnou dobu 17,2 procenta a toto číslo znamená, že od té doby se ceny ještě skoro o 10 procent zvýšily. Premiér za to nese vinu.

Kromě toho všeho přesouvá vláda část deficitu do Státního fondu dopravní infrastruktury, kde chybí 30 miliard korun, a teď to bude lepit půjčkou 24 miliard z Evropské investiční banky. Neznáme úrok, nevíme, jak se budou řešit kurzové rozdíly.

Tak jak byste tedy situaci vyřešila vy?

Šetřit musíte tak, abyste nezaškrtila ekonomiku. Musíte rušit agendy. Musíte důsledně digitalizovat. A musíte hledat příjmy.

Takže byste digitalizovali a propustili úředníky?

Zrušili bychom agendy. Rok a půl tu digitalizace stojí. Ministra Stanjuru to nezajímá, řeší jen své účetní podvody. Chybí tu vize.

K žádné prosperitě se nikdy neproškrtáte, ani zvýšením daní

A co říkáte na slibované úspory? Seškrtala byste do­tace?

To se nedá říct. My bychom šetřili postupně. Jak říkal prezident Zeman, nevadí deficit, když mu odpovídají investice. Přece když investujete, tak se vám to vrátí. K žádné prosperitě se nikdy neproškrtáte, ani zvýšením daní. Konsolidace by probíhala sedm nebo osm let. Stejně to zbyde jednou pravděpodobně na nás.

Ani vyšší daně pro firmy nepodpoříte?

A proč? Stát by měl být předvídatelný. Myslíte si, že většina firem nebude daně optimalizovat tak, aby se většímu placení vyhnula? Filozofie ANO je taková, že chceme daně řádně vybírat, my bychom nikdy nezrušili EET.

O kolik jsme podle vás kvůli zrušení EET na daních přišli?

Výběr DPH se oproti predikci propadl o 16 miliard korun. To je i kvůli EET. Okamžitě bych na místě pana Stanjury bušila do stolu a chtěla analýzu, čím to je. To není jen propadem spotřeby. Ale i zrušením EET a fenoménem „cash only“.

Karty versus hotovost. Lidé stále častěji chodí bez peněz

Měla by se zavést povinnost obchodníků umožnit zákazníkům platit kartou?

V tom jsem liberální. Chci svobodu. S takovou povinností by firmy přišly s otázkami, kdo jim vynahradí poplatky bankám. Tato vláda ale rezignovala na boj s šedou ekonomikou.

Nenesete za celý deficit vinu také vy, když jste spolu s ODS a SPD zrušili superhrubou mzdu a ochudili rozpočet o zhruba sto miliard ročně?

Sto miliard to není. Na rozpočtu to dělá asi 60 miliard. Já si za tím krokem stojím. Superhrubá mzda byl podvod a my jsme to narovnali.

Sněmovna také jednala o tzv. důchodové reformě, kterou také kritizujete. Penze mají růst o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, místo o polovinu. Zrušíte to, pokud usednete v příští vládě?

Není to důchodová reforma, je to novela zákona o důchodovém pojištění, je to snížení důchodů, zpomalení zákonné valorizace, je to nehorázné. Můj názor je, že tato vláda zvedne daně, sníží důchody a skončí.

Když hnutí ANO poprvé vstoupilo do vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), tak jsme prosadili změnu zvýšení důchodů ze třetiny růstu reálných mezd na polovinu růstu reálných mezd. Taky jsme zvýšili základní výměru důchodů z devíti na deset procent průměrné mzdy a všem seniorům nad 85 jsme přidali 1000 Kč.

Takže byste to udělali znovu a opatření této vlády zase zrušili?

Ano. Důchodci celý život pracovali, platili daně, přispívali do sociálního systému. Mají právo na důstojný důchod. Tato vláda slibovala úspory na výdajové straně, místo toho si vybudovala tři nová ministerstva, hromadu politických náměstků, ale bude šetřit na důchodcích? Že je hanba nefackuje.

A co uděláte pro to, aby důstojný důchod v budoucnu pobíraly i současné mladší ročníky? Vláda i ekonomové varují, že když se nic nezmění, důchody dnešních třicátníků nepokryjí živobytí.

Vláda straší a lže. Přiznávám, že ANO nestihlo připravit důchodovou reformu, nestihla ji připravit žádná vláda. To není výmluva. Musí se vybudovat další, třetí pilíř. Musíme mladší ročníky motivovat, aby si přispívaly na důchod samy.

Schillerová: Rozpočet je neopravitelný

Takže váš plán je něco podobného, s čím přišla před lety vláda Petra Nečase (ODS)?

To ne, to bylo špatně postaveno. To byl druhý pilíř. Byl to systém, do kterého vstoupilo jen 80 tisíc lidí, v době, kdy ostatní země už tento systém opouštěly. Musí se zavést motivační složka ke spoření na důchod. Ale co dělá tato vláda? Snižuje příspěvek na důchodové pojištění. To je přece přesně proti logice.

Vyšší příspěvky státu zase budou znamenat mnohem větší díru v rozpočtu.

Ale lidi motivujete, aby si ukládali víc. Vláda nepřišla s žádným návrhem. Jenom škrtá, zvyšuje daně a snižuje důchody.

A zvýšení věku odchodu do důchodu podporujete?

Ale pro koho? Musí tu být řada profesí, v nichž mohou lidé naopak odejít do důchodu dřív, aniž by za to byli sankcionováni. Já si umím představit pracovat vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka i po 65. roce, ale umíte si představit dělnici u pásu? Zdravotní sestru nebo hasiče?

S tím ale počítá i vláda, že některé profese půjdou do důchodu dřív.

Já ten seznam ještě neviděla. Vláda o všem zatím hovoří nebo vysílá signály.

Takže prodloužení důchodového věku pro některé profese je pro vás přípustné?

Nesmí se to svázat jen s dobou dožití. Že se dožijete nějakého věku, ještě neznamená, že se ho dožijete ve zdraví. Doba dožití ve zdraví se zjišťuje dotazníkovým způsobem a je velmi složité se k datům dostat. Ale to je úkol vlády, která má tisícihlavá ministerstva a obrovské aparáty, má možnosti, analýzy.

Andrej Babiš má dál velmi silné slovo, v poslední době není schůze, na které by nevystoupil.

Jak by tedy vypadala vaše důchodová reforma? Že si mladí lidé budou muset spořit a nespoléhat na důchod od státu?

To je jeden z aspektů, ale my dnes nejsme ve vládě. To musí připravit vláda.

Zpřísnění odchodů do předčasných důchodů podporujete?

Uznáváme, že není možné to, co se stalo loni a letos, že se lidem díky vysokým mimořádným valorizacím vyplatilo jít do předčasného důchodu. Ale to bylo způsobeno tou vysokou inflací, se kterou vláda nic nedě­lala.

Jsme pro, aby se to upravilo, ale nelíbí se nám některé parametry. Např. 40 odpracovaných let a nelíbí se nám, aby se lidem, kteří se rozhodnou jít do předčasného důchodu, nevalorizovaly penze do doby, než jim naběhne věk pro řádný důchodový věk. A pak se nám také nelíbí, že je to narychlo. Lidé, kteří si odchod do předčasného důchodu plánovali, mohou mít problém s tím propadem.

Máte nějakou informaci z Ústavního soudu, kdy by mohl rozhodovat o vaší stížnosti proti snížené červnové valorizaci penzí?

Mám zatím jen zprávu, že si Ústavní soud vyžádal stanovisko vlády.

Ve Sněmovně máte z ANO už měsíce hlavní slovo vy a Karel Havlíček. Andrej Babiš se chce upozadit?

Doufám, že ne. Má za sebou náročnou prezidentskou kampaň, která přinesla 2,4 milionu hlasů. Kdo to má? Kromě pana prezidenta si nevzpomínám, že by nějaký politik získal tolik hlasů. Andrej Babiš má dál velmi silné slovo, v poslední době není schůze, na které by nevystoupil. Zůstává předsedou hnutí, za rok máme volební sněm a já věřím, že bude kandidovat a povede nás do sněmovních voleb 2025.

Čárka za aktivitu. Havlíček přísně kontroluje stínové ministry, vede jim tabulku

Z některých výroků Babiše to podle analytiků vypadá, že chce k ANO přetáhnout voliče SPD…

Vždycky se musím smát, když čtu takové analýzy a komentáře. My cílíme na všechny voliče. Jsme tzv. catch-all party. Naše politika je srozumitelná. Kdo v této zemi kromě nás bojuje za důchodce? Jsme hnutí, které bojuje za živnostníky, za rodiny s dětmi, za důchodce, za studenty, kterým chtějí vzít i tu malou slevu na studenta.

Z ANO odešel bývalý hejtman Ivo Vondrák a ostravský exprimátor Tomáš Macura, europoslankyně Dita Charanzová, Martina Dlabajová už nechtějí kandidovat do europarlamentu za ANO… Argumentují, že se směr ANO změnil.

Lidé odcházejí, lidé přicházejí. Já jsem členkou hnutí necelé dva roky. To máte ve vztazích i v politice. Měli pocit, že to hnutí není to, co by chtěli, tak odešli. Jen si myslím, že měl například pan Vondrák současně odejít ze všech funkcí včetně poslaneckého mandátu.

Charanzové se nelíbila kritika ANO vůči EU. Hovořila o novém směřování hnutí.

My chceme zůstat v Evropské unii, pro nás jsou nepřijatelné návrhy na odchod. Ale to neznamená, že nechceme, aby se EU reformovala. Nelíbí se nám, aby nám Unie říkala, kdo u nás bude žít. Tím narážím na migrační pakt, který podpořil Vít Rakušan (STAN). Vadí nám i nesmysly, které se v EU rodí, jako povinné zateplování domů a podobně.

Co přinese ideová konference ANO na podzim? Změnu kurzu?

Ne. Máme směřování i hodnoty jasně dané. Jsme protikorupční hnutí a catch-all party. Ale není špatné se čas od času sejít a o věcech si promluvit.

Ve Sněmovně jste v opozici s SPD. Jeho předseda Tomio Okamura tvrdí, že chce do příští vlády. Mohli byste se v případě úspěchu po volbách 2025 domluvit? Se stranami současné vlády jste vykopali příkopy…

My se chceme vrátit do vlády. Je zásadní, aby pětikoalice nezískala po příštích volbách většinu. Pokud ji nezíská, tak myslím, že vznikne spoustu různých variant vládních koalic. To teď nemá smysl řešit.

Ale s SPD si neumím představit sedět ve vládě. Nemůžeme sedět se stranou, která má v programu vystoupení z EU nebo NATO. Ale to nevylučuje, že budeme společně bojovat proti daňovému balíčku nebo zákonu o důchodovém pojištění.

Pak je tu ale například česko-americká obranná smlouva a tam se zásadně lišíme. Hnutí ANO chce patřit do NATO a uvědomuje si, že tato smlouva je posílením naší bezpečnosti. Má ji uzavřeno 24 zemí z 31 členských států včetně Slovenska i Maďarska. Ty věci, kterými straší SPD, jsou nesmysly.

Že bychom mohli být ve vládě s SPD? To určitě vylučuju.