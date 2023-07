Čárka za aktivitu. Havlíček přísně kontroluje stínové ministry, vede jim tabulku

O tabulce informovala PrahaIN, která má přehledy za květen a duben letošního roku. Stínový premiér Havlíček každému svému ministrovi počítá, kolik má sledujících na Twitteru, Facebooku, Instagramu a YouTube.

Kontroluje i počty interpelací, komentářů, konferencí, kulatých stolů a také takzvaný Non Social media Reach, tedy „odhadovaný počet kontaktů se zmínkami jména na webu mimo sociální média za posledních třicet dní“, což lze podle serveru přirovnat k počtu citací.

V tom má vést právě Karel Havlíček a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Ti mají i nejvyšší počty sledujících na sociálních sítích. Vyšší čísla na sítích má ale například i stínový zmocněnec pro ochranu spotřebitelů Patrik Nacher, stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček, stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová nebo stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková.

Průzkum: Volby by vyhrálo ANO, posílilo Domácí

„Tabulka je jenom jedním z nástrojů řízení stínové vlády. Cílem není soutěž, kdo více, ale monitorovat aktivity a sledovat trendy,“ řekl Novinkám Havlíček. „Spíše chválíme a mám radost, když kolegové ukazují zpětnou vazbu třeba z konferencí, které organizují,“ dodal.

Tabulku vyhodnocuje na týdenní úrovni. Webu PrahaIN řekl, že je náročný. „A chci vidět progres,“ zdůraznil. Chce prý znát všechny poradce stínových ministrů, hlídá, jak často se schází s experty a na schůzky občas i sám dorazí. Ve střehu podle něj musí být ministři nonstop i o víkendech.

Stínová vláda ANO se schází pravidelně ve čtvrtek. „Je to hlavně shrnutím jejich týdenní práce, k tomu potřebujeme výčet aktivit. Je to důležité i proto, že ostatní stínoví ministři sledují, co se odehrává v jiných oblastech, vše otevřeně diskutujeme, probíráme analýzy a domlouváme se na stanoviscích, které pak veřejně komunikujeme. Teď k tomu přidáváme i práci v regionech a zapojujeme experty z krajů,“ popsal stínový premiér a ministr průmyslu a obchodu v jednom.

„Motivaci nepotřebujeme“

Novinky se proto zeptaly stínových ministrů, zda je tabulka motivuje k větší aktivitě. „Tabulka není žádná soutěž, jde jen o přehled, který nám usnadňuje sledování sítí a jejich dosah,“ hájila ji například stínová ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Je to normální manažerský nástroj, naše interní srovnání. Líbí se mi to, s kolegy nesoutěžím. Beru to jako fajn zdroj inspirace. A rozhodně není nějaká tabulka důvod k menší či větší aktivitě. Tu mám stejnou dlouhodobě i bez tabulky,“ pochvaloval si kontrolu od šéfa i stínový ministr dopravy Martin Kolovratník.

Motivaci prý nepotřebuje ani Nacher. „Jedu si svá témata a tempo bez ohledu na tabulky. Například s YouTube kanálem a mým pořadem Dvojí metr jsem přišel dávno před tabulkami,“ řekl Novinkám.

Další stínoví ministři se k tabulce nechtěli vyjadřovat. „Je to interní dokument,“ podotkl například stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch.

„Chceme se vrátit k moci“

Podle Havlíčka se hnutí ANO chce stínovou vládou připravit na to, že by se mohlo vrátit k moci po dalších sněmovních volbách. „Děláme pro to maximum,“ zdůraznil. Volby by měly být až v roce 2025. ANO zatím vede v předvolebních průzkumech, je ale otázkou, zda by mělo s kým případnou vládu poskládat.

„Stínové vlády byly v minulosti spíše šidítkem opozice. Na této vládě vidíme, jak podcenili přípravu, někteří ministři neznali rezorty, nebyli odborně připraveni a někdy ani politicky. Parašutisté. A podle toho to vypadá,“ rýpl si do současného pětikoaličního kabinetu.

„Proto je nutné, aby naši stínoví ministři zavčasu pracovali s expertními týmy, profilovali se odborně, politicky a aby lidé znali jejich názory,“ upozornil.

Podobně stínové ministry „dusil“ i šéf ANO Andrej Babiš, když stínovou vládu ještě vedl. Ten dokonce uváděl, že některé méně akční ministry vymění. Zatím ale ANO vyměnilo pouze bývalého stínového ministra zdravotnictví Julia Špičáka za Kamala Farhana. Když v ANO skončil Ivo Vondrák, stínovou ministryní školství se stala Jana Berkovcová.