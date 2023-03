Projekt pomáhá platit stravu předškolákům z rodin v tíživé finanční situaci

Cílem je podpořit to, aby děti navštěvovaly mateřské školy, poznávaly v nich své vrstevníky a připravovaly se na školní docházku, sdělila organizace W4W ve čtvrtek.

Projekt s názvem SOS (tedy Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky je podle informací na webu W4W zaměřený na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Organizace tak dětem, jejichž rodina si to sama nemůže dovolit, zaplatí stravování v mateřské škole.

Pomoc organizace nabízí prostřednictvím mateřinek, jejichž učitelé s řediteli mají na starosti vytipování potřebných dětí. Kritériem pro účast v dotovaném programu je to, že se rodiče o dítě starají, ale kvůli finanční situaci nemohou předškolákovi platit stravování.

W4W peníze z dotací a od dárců vyplácí přímo školkám nebo stravovacím zařízením, tedy nikoli rodičům dětí. Školky se mohou do projektu registrovat v aplikaci SOS do školky.

Ředitelka a spoluzakladatelka W4W Ivana Tykač dříve informovala, že z finančních důvodů nebude letos moci ve školní jídelně obědvat každé šesté dítě, v roce 2022 to přitom byl každý osmý školák. Loni se W4W o obědy zdarma přihlásilo 18 765 žáků, což je o 30 procent více než v roce 2021. Letos by to podle organizace mohlo být až 20 000 dětí.