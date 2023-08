MŠMT: Školní jídelny budou moci dále nabízet bezmasá jídla

Podle organizace Nesehnutí ale dietní stravování, a to včetně ohřátí doneseného vlastního jídla, nyní poskytuje pouze 30 procent škol. „Proto je nutné, aby existovalo metodické doporučení, ve kterém bude jasně napsáno, jak lze těmto dětem už i za současného stavu vyjít vstříc,“ uvedlo hnutí.

Podle odhadů vyřazuje ze svého jídelníčku maso zhruba pět až deset procent a asi 11 procent osob se potýká s potravinovou intolerancí, informovala organizace. To, že MŠMT v návrhu metodiky vyňalo vegansky a vegetariánsky se stravující děti ze skupiny osob, na kterou se metodika vztahuje, bude podle hnutí znamenat, že mnohá zařízení budou odmítat těmto dětem jejich přinesené jídlo ohřát.

Odvolávat se podle organizace budou na to, že bez lékařského potvrzení o potravinové alergii nebo intoleranci to není možné.

„Přitom toto odmítání ohřátí vlastní stravy lze podle rozhodnutí nejvyššího správního soudu považovat za porušení ústavním pořádkem garantované svobody vyznání a zásah do práv takto dotčených dětí,“ sdělili Nesehnutí.

Školní jídelny nyní pro své strávníky vaří podle asi 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví, řekl dříve náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. První návrhy reformy by měly být předloženy do konce tohoto roku, informoval tehdy.