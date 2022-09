Ruští hokejisté z NHL by neměli dostat schengenská víza, trvá na svém Lipavský

Česká diplomacie minulý týden dopisem upozornila vedení zámořské hokejové ligy, aby ruští hráči necestovali k zahájení sezony do Prahy. NHL na dopis neodpověděla, což ale ministerstvo ani neočekávalo, uvedla Mariana Wernerová z odboru komunikace úřadu.

„Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru. Pokud budou mít již platná víza, tak by měli být vpuštěni, ale vzhledem k probíhajícím jednáním může dojít v této věci ještě ke změnám,“ poznamenal Lipavský.

Generální manažer San Jose Mike Grier zaujal k věci jasný postoj. „Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo,“ řekl minulý týden agentuře AP. „Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni,“ dodal.