Rodná čísla by měla v občankách zůstat

Rodné číslo pro identifikaci osob by se dál mělo zapisovat do občanského průkazu. Schválila to ve středu vláda. Země přitom před 13 lety schválila předpis, podle něhož zapisování čísel mělo skončit v roce 2025 a rodná čísla měly nahradit identifikátory, z nichž by nešly vyčíst údaje o osobě. Změna ale vyvolala odpor a vláda chce rodná čísla v občankách nechat.

Foto: MVČR, Novinky Ilustrační foto