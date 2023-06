Rakušan: Unie nám s uprchlíky pomůže dál

„V současné době je ČR zproštěna povinnosti platit solidární příspěvek ostatním státům. Považuji to za skvělý výsledek,“ řekl v úterý Rakušan, který to pak vysvětloval i na středečním jednání Sněmovny o migraci, které prosadila opozice.

Prosím, zastavme fámy, zastavme lži Andreje Babiše, který říká, že jsme nedostali za Ukrajinu ani korunu. Za ministerstvo vnitra jsme dostali 1,3 miliardy korun na to, abychom zvládali ukrajinskou krizi, na vybudování krizové infrastruktury. Neznám čísla za celou republiku, rád je zjistím. Ano, paralelně jsme zahájili s Evropskou komisí vyjednávání o další fázi subvence finančních dotací pro státy zvláště zasažené ukrajinskou migrační krizí. Takže si troufám říci, že do léta budeme mít první rámec a na podzim by ty peníze mohly být v ČR.

Co říkáte na to, že migrační pakt nepodepsaly Polsko a Maďarsko?

Maďarský komentář byl jednoduchý: My jsme investovali do ochrany hranic, my jsme investovali do plotů. Zaplaťte nám, Evropská unie, ploty, a pak se bavme o solidaritě.