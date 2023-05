Rajchl se chystá do eurovoleb

„Zcela jistě,“ řekl Právu Rajchl na otázku, zda bude jeho strana kandidovat v eurovolbách. Nevyloučil, že se do čela kandidátky postaví sám: „To má celou řadu dopadů a konotací, uvidíme. Kandidátku budeme teprve schvalovat.“

„My jsme silně euroskeptická strana, nelíbí se nám, jak Unie funguje. Nicméně nejsme pro czexit z toho prostého důvodu, že s řadou pozitiv přináší i řadu negativ. Nejde realizovat v dohledné době. Nic by nevyřešil. Ty největší problémy, které na nás valí EU, by platily tak jako tak, nevyhnuli bychom se jim,“ řekl Právu.

Podle něj by se ČR měla chovat raději po vzoru maďarské vládní strany Fidesz Viktora Orbána, která Unii často kritizuje a jedná proti ní. Kritizuje také finanční podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku.

Ambivalentní vztah má Rajchl i k NATO. „Jsme velcí kritici toho, co NATO v posledních třiceti letech dělá. Velmi se nám nelíbí to, že NATO pořádá útočné výpravy, než aby bylo defenzivním paktem. Nechceme se účastnit žádných misí, které nejsou obranné,“ řekl Právu.

„NATO nemá v Iráku či Afghánistánu co dělat, ale zároveň si nemyslím, že je správné vystupovat. Pakt může sloužit velmi dobře, bohužel se vytrhl z kolejí,“ dodal Rajchl.

Do NATO přitom ČR údajně pomáhal vstoupit i místopředseda Rajchlovy strany PRO Petr Vacek přípravou právních dokumentů. Vacek figuroval i ve straně Koruna česká, která touží po obnově monarchie v Česku. Na jejích stránkách Vacek označuje NATO za „nejdůležitější mezinárodní organizaci současného světa“.

I když se mu 16. dubna podařilo svolat na Václavské náměstí desítky tisíc lidí, a to některých i z řad odpůrců Unie a NATO, početně je PRO stále malá strana. Zatím má 254 členů.

„Já to beru tak, že za každého člena určitým způsobem odpovídám. Nenabírám lidi hromadně, protože pak nevíte, co kde napíšou na Facebook, a dělá to vizitku celé straně,“ řekl Právu Rajchl.