Ze stadionů do ulic. Rajchl sází na agresivitu

O dva roky později chtěl dosáhnout až na pozici předsedy FAČR, zvolen byl však nakonec Miroslav Pelta, obviněný v kauze zneužívání státních dotací do sportu.

„Rajchl má historii podnikatelskou, která ho zavedla mezi zvláštní lidi a přístupy ve fotbale. Co se týče politiky, je u něj vidět na jedné straně jeho politická angažovanost v Trikoloře a na straně druhé covid. Pochopil, že Trikolora je ztracený projekt. Založil si vlastní stranu, protože viděl, že může fungovat, když je postavena ve značné míře na lídrovi,“ řekl Právu odborník na politický extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd UK.

Jeho skutečný nástup do čela této scény ale podle odborníků nastartovala účast na protivládní demonstraci Česká republika na 1. místě, na kterou loni v září přišlo okolo 70 tisíc lidí.

„Vystupoval loni v září na demonstraci Ladislava Vrabela a přebral mu příznivce. Srovnáme-li pořadatele závozu autobusů na jeho poslední březnovou demonstraci s Vrábelovou, tak najdeme tytéž lidi. Je to pokus dezinformační a prokremelské scény nabrat osobnost, která by se stala lídrem,“ konstatoval odborník na dezinformační scénu Jan Cemper.

„Rajchl to dělá trochu jinak, je to nový obličej a je chytřejší. Sází na úplně jiný přístup: velmi razantní, velmi agresivní, stupňující se, ale zároveň se vyhýbá tomu, aby ho bylo jednoduché označit za proruského,“ popsal aktivistův politický profil Charvát.

„Je teoreticky možné, že může dostávat sponzorské dary nebo naslouchat zájmům Kremlu, na druhou stranu je to egoista, takže to určitě nedělá jen aby byl něčí loutkou. Má osobní politické ambice,“ doplnil Cemper.

To dokazuje i samotný Rajchl na svém Facebooku. „Aktuálně mi chodí půlka zpráv, že jsem proruský a druhá půlka, že jsem protiruský. Osobně jsem ale za to rád, neboť to v podstatě dokazuje, že nejsem ani jedno a že má pozice je striktně pročeská,“ poznamenal o sobě.