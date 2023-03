Příspěvek pět tisíc místo valorizace? Koalice řeší, co s důchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo tři varianty, jak se dá změnit způsob navyšování důchodů. Úpravy se do budoucna týkají jak řádných lednových valorizací, tak eventuálních mimořádných z důvodu vysoké inflace, informovala o tom Česká televize.

Podle první varianty by se nově mimořádná valorizace zrušila úplně a inflaci by stát vynahradil důchodcům v lednu při řádné valorizaci.

Podle druhé by došlo k jednorázové výplatě 5000 korun.

Podle třetí by vláda penzistům navýšila penze o polovinu inflace.

V současnosti se zvyšuje základní výměra, tak aby dosáhla deseti procent průměrných mezd, a procentní (zásluhová) se zvedá o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Pro důchodce by to znamenalo výrazně nižší navyšování penzí. Vláda už přitom parlamentem protlačila o tisícovku nižší mimořádnou valorizaci v červnu. Místo o 1770 korun se průměrný důchod zvedne jen o 760 Kč. Stát v součtu ušetří desítky miliard.

Podle informací Práva by v úterý měli koaliční předáci projednat konkrétní návrhy, přičemž není vyloučena ani kombinace variant. Mluvčí Davidová odmítla sdělit podrobnosti. „Vláda oznámí finální dohodu do konce března, do té doby není relevantní sdělovat detaily o jednotlivých variantách,“ řekla.