Průzkum: Systém sociálních dávek je nepřehledný

Vyplynulo to z průzkumu mezi zástupci neziskového sektoru a akademických institucí, který provedlo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) pro projekt Neviditelní mapující sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva.

„K větší efektivitě sociálního systému by mohl pomoci rychlejší proces přiznávání dávek, digitalizace systému a jasnější kritéria nároku,“ prohlásil Filip Blaha z CETA. Také by podle něj bylo potřeba posílit personál na úřadech práce a zlepšit komunikaci mezi úřady.

Nedobré zkušenosti se systémem popsala Radka Hamáčková z Diakonie ČCE Vrchlabí, která pomáhá rodinám s dětmi. „Když žádají o dávky, jdou na úřadu do jednoho patra, kde vyplní dvacet papírů, pak jdou do dalšího a tam vyplní to samé. Je to pro ně demotivující,“ řekla.

Lidé nevědí, na co mají nárok

Lidé, kteří zažívají složitou životní situaci, mají podle odborníků omezené vnímání a soustředí se jen na část dění kolem sebe. Je proto nutné významně zvýšit hlavně informovanost samotných žadatelů.

„Lidé ani nevědí, o co si mohou požádat. Zejména seniorům by s tím mohli pomáhat sociální pracovníci ve spolupráci se sestrou praktického lékaře. To bylo dříve absolutně běžné. Starší lidé často nedokážou ze zdravotních důvodů na kontaktní místo přijít osobně. Navíc ani v komplexní podporu nevěří,“ uvedli autoři průzkumu.

Podle odborníků přitom problémy často nejsou na straně přetížených úředníků. Výraznému zjednodušení celého systému by pomohla digitalizace správy sociálního sytému a propojení mezi úřady, a to jak zdravotními, tak sociálními.

„Digitalizace neznamená, že úředníkům dáte do ruky počítač. Spočívá v tom, že část lidské práce nahradí technika a úředníkům se uvolní ruce na práci s potřebnými,“ podotkl Aleš Rod z CETA. Žadatelé by mj. nemuseli dokola vyplňovat informace, které už o nich stát má, a úředníci by tyto formuláře nemuseli zpracovávat.