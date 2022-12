Pražské nemocnice plní děti s RS viry

Podle primářky Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jany Tejnické leží na tamní klinice asi 20 dětí s různými viry způsobujícími záněty dýchacích cest. Nejčastěji jsou ve věku kolem dvou let.

Na hranici lůžkových kapacit pro děti je podle mluvčí Evy Libigerové také Fakultní nemocnice Bulovka. „V některých dnech se dostáváme na hranici, kdy je vyčerpána naše lůžková kapacita a musíme pro děti hledat lůžka jinde,“ řekla ČTK. Částečně pomáhá infekční klinika, případně nemocnice děti překládá do jiných zařízeních, kde je ještě volno.

S epidemií respiračního syncyciálního viru (RS virus - RSV) se podle informací Státního zdravotního ústavu potýkají i další evropské země. Jde o nejčastější příčinu infekcí dolních cest dýchacích. „V tomto ročním období nejsou infekce RSV ničím neobvyklým, ale letos je aktivita RSV vyšší a začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19,“ uvedl. Nejčastější je u dětí do pěti let, ale může ohrožovat i osoby starší 65 let.