Prahou prochází průvod Prague Pride

Po trase bude umístěno několik hudebních pódií na balkonech či vysokozdvižných plošinách. Čelo průvodu by mělo dojít na Letnou po 14:00. Na pláni bude stát Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, naplánovaný je do 22:00. Zazpívá i americká zpěvačka vystupující pod pseudonymem LP, která má při svém vystoupení natočit nový videoklip. V roce 2017 se proslavila albem Lost On You, které se dostalo na první místo hitparád v 18 zemích, předtím skládala písně pro Cher, Christinu Aguileru, Rihannu či Backstreet Boys.