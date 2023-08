I v osmdesáti jsou sexuálně aktivní, říká aktivista z LGBT organizace pro seniory

„Jakkoli je to ironické, myslím si, že jediná dobrá věc na tom, že byl Trump prezidentem, byla, že nás to probudilo,“ říká. „Myslím si, že předtím jsme byli příliš pohodlní a ztráceli jsme svůj rozum. A teď s Pridem jsme se probudili. Je teď mnoho mladých aktivistů a také těch, kteří vždy neustále bojovali. Obnovilo to jejich ducha, aby vzali pochodeň a pokračovali v boji,“ dodává.