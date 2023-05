Požádat o příspěvek na bydlení bude jednodušší

Vyplývá to z novely zákonů o státní a sociální podpoře a Úřadu práce ČR, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení. Novela upřesní, jakým způsobem budou zaměstnavatelé data dodávat.

Zaměstnavatelé čekají, že jim to přinese zvýšené výdaje na administrativu. „Ale vzhledem k tomu, že se to týká pouze občanů sociálně potřebných, neočekáváme, že by se zátěž zvýšila nadměrně. To však potvrdí až praxe,“ řekla Dagmar Kužvartová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz věří, že to pomůže zabránit zneužívání dávek.