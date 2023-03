Pošta propustí 2000 lidí

Dva tisíce zaměstnanců České pošty přijde do léta o práci. Polovina z toho budou pracovníci poboček, polovina pracovníci v logistice, tedy zejména doručovatelé. Ti, kdo mají skončit, se to dozvědí za pár týdnů. Už nyní podnik posílá na úřady práce zprávy o hromadném propouštění, s čísly za celé kraje, řekl ve středu pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán. Počet poboček se má k 1. červenci snížit z 3200 a 2900. Nemá se to ale týkat obcí, kde je pouze jediná pošta.

Foto: Novinky Pobočka České pošty