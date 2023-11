Poslanci se mimořádně sešli kvůli cenám energií

Zástupcům ANO také vadí, že vláda chce převést hrazení poplatku za obnovitelné zdroje energií ze státního rozpočtu na spotřebitele. Ti to podle nich mohou výrazně pocítit právě na cenách energií.

Premiér Petr Fiala (ODS) ale několikrát zopakoval, že koncové ceny elektřiny v příštím roce stoupnou v porovnání s letoškem nejvýše o jednotky procent. Upozorňoval, že to mají být maximálně „stovky korun“.

Energetický regulační úřad nedávno oznámil, že pro domácnosti navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent a u plynu o zhruba 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele. Návrh se nelíbí podnikatelským organizacím.

Regulovanou část cen energií stát ještě letos dotoval, a to částkou kolem 110 miliard korun. Bylo to především kvůli loňským vysokým nárustům cen. Podle představitelů vlády to už ale není potřeba.