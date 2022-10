Poškozeným svitla naděje. Vzniká zákon o hromadných žalobách

V Česku chybí zákon o hromadných žalobách, který by pomohl většímu počtu poškozených zákazníků. Příkladem je třeba případ klientů zkrachovalé Bohemia Energy, kteří i po roce čekají na odškodnění. Ministerstvo spravedlnosti na zákonu pracuje, návrh však není zcela hotový. Podle evropských směrnic by měl být do konce roku v českém právním řádu, platit by měl od června 2023.

Foto: Milan Malíček, Právo Ministerstvo spravedlnosti

Článek „Návrh zákona o hromadném řízení a doprovodného změnového zákona by měl být předložen vládě do prosince 2022, po schválení bude předložen Poslanecké sněmovně,“ sdělil Právu mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka. Legislativa by měla podle něj odpovídat evropské směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, kterou Unie přijala před dvěma lety. „Aby Česká republika nemohla být ze strany EU sank­cionována, že směrnici nezačlenila do svého právního řádu, učiní tak způsobem, který respektuje její základní principy,“ podotkl advokát Lukáš Duffek ze společnosti Rowan Legal. Návrh by měl osekávat původní předlohu minulé vlády staženou z projednávání Sněmovny. „Bude zvolena zřejmě minimalistická varianta, tedy zákonodárce nepřijme úpravu nad rámec standardů předvídaných směrnicí, aby byla tato povinnost zvládnuta včas a byla politicky průchozí,“ dodal Duffek. V původním návrhu legislativci pracovali nejen s tzv. přihlašovacím režimem, který stanovoval, že by se hromadné žaloby mohli účastnit jen poškození klienti, kteří se k žalobě aktivně přihlásí, ale i s režimem doplňkovým, odhlašovacím. Pokud by v rámci něj spotřebitelská organizace podala hromadnou žalobu, tak by se její součástí stal automaticky každý poškozený klient, tedy pokud by z ní aktivně nevystoupil. Taková varianta by více znevýhodňovala žalované firmy. Aktuálně je možné nároky poškozených vymáhat pouze jednotlivě. Legislativa by mohla pomoct tisícům lidí, kterým vznikl nárok na částky, které jim však často z finančních či časových důvodů nestojí za případné tahanice u soudu. NKÚ: Ministerstvo spravedlnosti odškodňovalo pomalu Domácí Uleví soudům Podle advokáta Jaromíra Císaře by zákon o hromadných žalobách ulevil soudním procesům, protože by poškození spotřebitelé mohli vést jedno řízení s jedním zastupujícím advokátem, a nebylo by tak nutných mnoho řízení jednotlivých klientů. „Běžně se stávalo, že kvůli nějakým částkám, i ne úplně malým, dokonce až v řádu nižších desítek tisíc, si lidé řekli, že by řízení stálo peníze, a nechali to být,“ sdělil advokát. Složitost a vleklost takových soudních sporů poškozené spíše odrazuje. Průzkum Sdružení českých spotřebitelů z roku 2019 odhalil, že 82 procent spotřebitelů by svůj nárok žalobou vymáhalo, pokud by se k někomu mohli připojit. „Podnikatelé dnes v některých případech benefitují z toho, že proti nim existuje větší množství menších nároků, z nichž ale jen minimum je nakonec uplatněno soudní žalobou, protože soudit se o malé částky se většině spotřebitelů nevyplatí,“ doplnil Duffek. Riziko zneužití Ani samotné hromadné žaloby ale nejsou bez rizika. To je podle Císaře jeden z důvodů, proč legislativa dosud neplatí. Původní předloha ministerstva spravedlnosti podle něj kopírovala americké nešvary. „Kdyby se systém přebral z USA, tak se vyrojí spoustu různých vymahačů, kteří se obléknou do hávu bojovníků za ochranu spotřebitelů. Musí to být regulované rozumným způsobem. Velmi často se stává, že výtěžek bývá takový, že nejvíce sklidí plody advokát a na spotřebitele se dostanou symbolické částky,“ uzavřel Císař. S novými pravidly pro home office Jurečka narazil Domácí