S novými pravidly pro home office Jurečka narazil

Nemělo by to být možné třeba u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic nebo jiných profesí, kde musí být zaměstnanec z pochopitelných důvodů přítomen na pracovišti.

Pokud žádosti zaměstnavatel bez vážných důvodů nevyhoví, měla by mu za to podle chystané novely hrozit pokuta.

Úřadu vlády na návrhu vadí věková hranice dětí, jejichž rodiče by mohli o home office zažádat, a chce ji snížit na osm let.

Snížení věku u dítěte na osm let požaduje i ministerstvo financí. „Tento limit neznamená nemožnost home office u rodičů starších dětí,“ napsal s tím, že by se do mechanismů u trhu práce mělo zasahovat co nejméně.