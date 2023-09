Politologové: Pavel dal vládě za uši. Komunikace ale byla podivná

„Myslím, že to je relevantní argument. Ústava pracuje s nějakými lhůtami a je tam 15 dnů, tak přeci nemohu prezidentovi něco předložit a říct: vyjádři se do sedmi dnů. Z toho důvodu si myslím, že tím chtěl posílit vlastní pozici, že lhůty opravdu musí být z hlediska všech aktérů dodržovány. Nechce se dostat do polohy, že je loutkou vlády,“ vysvětlil odborník.

Komunikace Hradu byla podle politologů v tomto případně podivná, ostře ji kritizují. „Je to zvláštní. To, že prezidentova mluvčí jeden den řekne, že to ten den nepodepíše, že se rozhoduje, a druhý den to podepíše, to mi přijde, že je nějaká vyšší dívčí. To je hra, které vůbec nerozumím. Jen to pozdržel o měsíc, to vypadá jako naschvál vládě. Posunul to ještě o kus dál směrem k nepochopitelnosti a naštval asi úplně všechny,“ upozornil politolog Ladislav Mrklas z Cevro institutu.