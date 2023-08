Pavel napíná vládu ohledně podpisu penzijní novely, večer se sejde s Fialou

Je tak možné, že Pavel novelu nepodpoří. To by zkomplikovalo plány ministerstva práce a sociálních věcí, podle nichž měla změna v důchodech platit od 1. září. Pokud by ji prezident podepsal později, novela by mohla být účinná od října. Pokud by ji vetoval, vrátila by se do Sněmovny, která by ji hlasy vládní koalice nejspíš přehlasovala.