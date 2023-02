Policejní psovodi si práci berou i domů. Doslova

„V zásadě jsou služební psi přezkušováni na odolnost k výstřelu a dalším rázovým zvukům už při zařazování do výkonu služby. Na jejich odolnost vůči rázovým zvukům je kladen velký důraz,“ popsal Schön.

Ve věku zhruba osmnácti měsíců je pes zařazen do výcvikového kurzu a v případě úspěšného splnění všech požadavků mu je udělen atest pro danou kategorii činnosti. Tím ovšem výcvik nekončí a služební pes je i nadále cvičen a dochází k jeho dalšímu zdokonalování.

Profesionální psi běžně slouží do osmi let, aby ho mezitím včas nahradil jeho nástupce. Starého či nemocného psa si většinou přebírá samotný psovod, který s ním strávil léta ve službě. „Práce psovoda je pro člověka, který má rád kontakt a práci se zvířaty, krásná. Těžké situace jsou, když služební pes onemocní, zraní se nebo dojde k jeho úhynu. To jsou pro psovoda nejtěžší chvíle,“ shrnuje Schön.