Podvodníci zneužívají jména neziskovek

„Volali nám třeba, že na Václavském náměstí v Praze někdo vybírá do kasičky jménem Člověka v tísni, což my neděláme. Ukázalo se, že šlo o místního podvodníka, a dost rychle pak odtamtud zmizel,“ řekl Právu.

Koordinátorka Patelisová radí: „Doporučujeme lidem ověřovat si, odkud mají zdroj prosby o pomoc, a darovat nejlépe přímo přes platformy, a ne přes anonymní QR kódy, anonymní čísla účtu a podobně. Člověk na ulici by pak měl mít u sebe povolení k veřejné sbírce. Lidé by při darování neměli podléhat emocím, a měli by se podívat na to, jestli je sbírka zaštítěná nějakou organizací nebo nadačním fondem.“