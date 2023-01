Češi rekordně přispívali neziskovkám

„Reakce na ruskou invazi do Ukrajiny se stala největším a nejdůležitějším projektem v historii Člověka v tísni. Naše operace v Ukrajině byla jeden čas největší humanitární akcí probíhající uvnitř Ukrajiny ze všech humanitárních organizací na světě,“ uvedla mediální koordinátorka organizace Člověk v tísni Adriana Černá.

V roce 2022 půlmilionu dárců přispělo Člověku v tísni 2,35 miliardami. „To je pětkrát více, než v do té doby rekordním roce 2021. Z toho více než dvě miliardy se sešly na kontě SOS Ukrajina,“ podotkla Černá.

I další neziskové organizace označují rok 2022 za rekordní, co se darů týče. Do veřejné sbírky na pomoc Ukrajině organizace ADRA přispěli dárci jen v prvním týdnu téměř 31 miliony z celkových 115 milionů. Charitě ČR přispělo 41 tisíc dárců 365 miliony korun, z toho šlo 190 milionů na pomoc Ukrajině. Jednalo se především o humanitární dodávky přímo do země, ale i o asistenční infolinku v ukrajinštině či regionální pomoc s adaptací a integrací.