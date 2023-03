Zástupci ANO jsou u Pavla. Přesvědčují ho, aby vetoval novelu snižující růst penzí

„Pan prezident je poslední nadějí a pojistkou ústavnosti,“ řekla Schillerová při příchodu přítomným novinářům. Pokud by Pavel důchodovou novelu nevetoval, hodlá se ANO obrátit na Ústavní soud, ačkoliv Schillerová nesdílí názor, že by věc měl rozhodnout soud.

Prezident Petr Pavel hodlá své rozhodnutí, zda novelu vetuje, či podepíše, oznámit v odpoledních hodinách. Již minulý týden v den své inaugurace v rozhovoru pro ČT řekl, že si nemyslí, že by ústavní aspekty novely měl posuzovat on, ale Ústavní soud.

Pokud by zákon vetoval, tak by Sněmovna již s největší pravděpodobností nestihla jeho veto přehlasovat, jelikož novela snižující červnové navýšení důchodů musí vyjít ve sbírce zákonů do 22. března.