Platy vojáků mají od ledna vzrůst o 10 procent

Nárůst platů o 10 procent by se měl vedle hasičů a policistů týkat i vojáků. Návrh poslalo ministerstvo obrany do připomínkového řízení s tím, že by ke zvýšení mělo dojít od ledna.

Foto: Michael Polák, Právo Ilustrační foto.