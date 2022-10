Na platy státních zaměstnanců má jít o 18 miliard více

Na platy zaměstnanců státu by mělo jít ze státního rozpočtu v příštím roce o 17,9 miliardy korun víc, než kolik předpokládá letošní původně schválený rozpočet. Platy by si tak měly vyžádat celkem 264,3 miliardy korun. Počet míst placených státem se má zvýšit o 7961. Jen v regionálním školství má přibýt 6239 míst. Průměrný plat zaměstnance státu se má v průměru zvýšit o 2361 korun na 42 932 Kč hrubého. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který předložila poslancům.

Foto: Petr Hloušek, Právo Členové vlády na jednání Sněmovny