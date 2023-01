Piráti s Prahou sobě zůstávají v alianci

Aliance stability mezi Piráty a Prahou sobě trvá, ačkoli vítěz komunálních voleb v Praze Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by do koalice chtěl vzít jen Piráty. Jednání o koalici, v níž by Spolu chtělo vedle Pirátů jen STAN, se tak komplikují.

Foto: Novinky Pražský primátor Zdeněk Hřib a šéf Pirátů Ivan Bartoš